NYT: разведка США предупреждала о быстром крахе афганских ВС в случае наступления талибов

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Американские разведслужбы после изучения перспектив захвата власти в Афганистане талибами* предупреждали о «быстром крахе афганской армии», несмотря на заявления президента США Джо Байдена и его советников о том, что такой исход маловероятен. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
NYT: разведка США предупреждала о быстром крахе афганских ВС в случае наступления талибов
  • Reuters

Как сообщает газета, к июлю многие отчёты разведки «стали более пессимистичными», в них спецслужбы ставили под вопрос способность афганских сил безопасности оказать сопротивление боевикам и шансы правительства удержаться в Кабуле.

При этом 8 июля президент Байден заявил, что афганское правительство «вряд ли падёт», а «хаотичной эвакуации американцев», подобной окончанию войны во Вьетнаме, не будет, говорится в материале.

Издание не располагает данными, существуют ли отчёты, позитивно оценивающие способность афганских вооружённых сил и правительства удержать ситуацию под контролем.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

Сам Джо Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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