«Воспринимают США как проигравшую сторону»: чем закончились первые официальные переговоры Вашингтона и «Талибана»

Госдеп США оценил прошедшие в Дохе переговоры с талибами* как «откровенные и профессиональные». Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. Там пояснили, что будут судить о намерениях движения, захватившего власть в Афганистане после вывода американских войск, опираясь на его действия, а не на слова. Талибы также положительно охарактеризовали переговоры, при этом представители движения отвергли предложение Вашингтона о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Эксперты отмечают, что «Талибан» воспринимает Соединённые Штаты как проигравшую сторону.

США расценивают прошедшие в Дохе переговоры с движением «Талибан» как «откровенные и профессиональные». Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США от имени официального представителя ведомства Неда Прайса.

«Переговоры проходили в атмосфере искренности и профессионализма. Представители США вновь подчеркнули, что «Талибан» будут оценивать по его действиям, а не только по словам», — подчёркивается в заявлении.

Госдеп сообщил, что американская делегация уделила на переговорах внимание проблемам безопасности и терроризма, вопросу безопасного проезда для граждан США, представителей других стран и «афганских партнёров» Вашингтона, а также вопросу соблюдения прав человека, в том числе значимому участию женщин во всех аспектах жизни афганского общества.

«Стороны также обсудили оказание Америкой существенной гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана», — говорится в сообщении.

Встреча в Дохе

Переговоры между США и движением «Талибан» прошли 9 и 10 октября в Дохе и стали первыми контактами высокого уровня после захвата движением власти в Афганистане.

Ранее американские СМИ сообщили, что делегацию США возглавлял не чиновник Госдепа, а замдиректора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Его сопровождали заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Уэст и представитель Агентства США по международному развитию.

Делегация талибов на переговорах в Дохе

Reuters

Согласно данным телеканала СBS, полученным от правительственного источника, Белый дом принял решение отдать руководящую роль на переговорах представителю ЦРУ в том числе для того, чтобы сигнализировать о намерении посвятить первый официальный контакт с талибами вопросу терроризма.

Накануне переговоров на северо-востоке Афганистана в шиитской мечети в Кундузе во время пятничной молитвы прогремел взрыв, в результате погибли около 100 человек. Подрыв осуществил террорист-смертник. Позднее член комиссии «Талибана» по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлён боевиками группировки «Вилаят Хорасан», которая является афганским ответвлением «Исламского государства»**.

Стоит отметить, что представители талибов исключили возможность сотрудничества с США для борьбы с террористами ИГ в Афганистане. Так, представитель движения Сухайл Шахин сообщил журналистам, что «Талибан» может справиться с террористами самостоятельно.

При этом по итогам субботнего раунда переговоров движение заявило, что попытка ослабить его власть в Афганистане может привести к проблемным ситуациям в стране.

«Мы чётко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесёт пользы», — приводит Интерфакс слова и. о. министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

В целом движение оценило переговоры с США как успешные, призвало соблюдать достигнутое между сторонами в 2020 году соглашение, а также отметило, что вопрос поставки в Афганистан гуманитарной помощи не должен увязываться с политическими вопросами.

«Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния», — приводит Интерфакс цитату из заявления талибов.

В движении отметили, что стороны договорились проводить подобные встречи при необходимости и в будущем.

«Максимально использует эффект победы»

Напомним, в конце августа Соединённые Штаты вывели свои войска из Афганистана после 20-летнего присутствия в стране. Поспешная эвакуация контингента спровоцировала активизацию радикального движения «Талибан», которое развернуло наступление на позиции правительственных сил.

В то же время США пытались купировать ситуацию дипломатическим путём. Так, 10 августа в Доху был направлен специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чтобы повлиять на «Талибан» и остановить его наступление на позиции проамериканского правительства.

Однако талибы продолжили наступление и всего за несколько недель завладели большинством важных населённых пунктов и административных центров, после чего 15 августа без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над страной.

Талиб на молитве в Кабуле

AP

© Bernat Armangue

США устанавливали контакты с движением не только в рамках диалога в Дохе. Американские СМИ 24 августа сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс с тайным визитом посетил Кабул. Ссылаясь на источники в администрации Байдена, газета The Washington Post сообщила, что Бёрнс якобы провёл встречу с Абдулом Гани Барадаром, одним из лидеров движения.

Встреча прошла на фоне хаотичной эвакуации иностранных военных, дипломатов и афганцев, сотрудничавших с Западом, из аэропорта Кабула — к тому времени покинуть страну можно было, только улетев оттуда на самолёте.

Издание отмечает, что ЦРУ тогда отказалось комментировать тайную поездку главы управления в Кабул.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT отметил, что никаких предметных договорённостей на первых официальных переговорах США и режима талибов в Дохе Вашингтону получить не удалось.

«Талибы воспринимают США как проигравшую сторону. У них был один главный враг, и они считают, что его победили и освободили страну от американской оккупации. Они не воспринимают Вашингтон как партнёра. Сейчас «Талибан» использует максимально эффект победы, чтобы устанавливать свои радикальные порядки», — пояснил Абзалов.

Эксперт скептически оценил заявления Госдепа о конструктивном характере переговоров.

«Переговоры закончились не очень хорошо. Вашингтон рассчитывал на то, что он будет каким-то образом координировать действия по борьбе с «Аль-Каидой»*** и ИГ. Но «Талибан» отказался от этой инициативы. Вашингтон рассчитывал на то, что удастся осуществлять точечные операции на территории Афганистана, используя соседние страны, но без собственной инфраструктуры это не представляется возможным», — отметил Дмитрий Абзалов.

Он также подчеркнул, что встреча прошла на фоне осложнения ситуации в Афганистане.

«Как и прогнозировалось, там начались элементы гражданской войны. Начались террористические акты, направленные против «Талибана». Это приводит к серьёзным жертвам, на этом фоне происходит дополнительный рост напряжённости в стране, потому что экономическая ситуация в Афганистане очень сложная», — пояснил политолог.

Вашингтон заблокировал золотовалютные резервы Афганистана и блокирует внешнюю экономическую деятельность, что приводит к серьёзной девальвации национальной валюты, добавил Дмитрий Абзалов.

«Последний раз страна самостоятельно зарабатывала без внешнего воздействия достаточно давно. Ситуация дестабилизирована. И чем хуже будет ситуация в Афганистане, тем хуже ситуация будет у Байдена в США. Он несёт на себе ответственность за вывод войск и дестабилизацию, соответственно, любые действия, которые будут происходить в Афганистане, будут отражаться на его имидже», — говорит собеседник RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.