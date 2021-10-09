Афганская делегация встретилась в Катаре с представителями США

Делегация сформированного движением «Талибан»* нового афганского правительства провела в Катаре встречу с делегацией США.

«Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключённого в Дохе мирного соглашения», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амира Хан Моттаки.

Эта встреча стала первой после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства.

Кроме того, визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.

Ранее СМИ сообщали, что в Дохе в ближайшие выходные пройдёт первая после вывода американских войск из Афганистана встреча делегации Соединённых Штатов и представителей радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.