Афганская делегация встретилась в Катаре с представителями США
- РИА Новости
«Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключённого в Дохе мирного соглашения», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амира Хан Моттаки.
Эта встреча стала первой после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства.
Кроме того, визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.
Ранее СМИ сообщали, что в Дохе в ближайшие выходные пройдёт первая после вывода американских войск из Афганистана встреча делегации Соединённых Штатов и представителей радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.