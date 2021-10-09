Reuters: делегация США в ближайшие выходные встретится с талибами в Дохе

В Дохе в ближайшие выходные пройдёт первая после вывода американских войск из Афганистана встреча делегации Соединённых Штатов и представителей радикального движения «Талибан»*.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как уточняется, в состав делегации войдут должностные лица из Госдепа, Агентства США по международному развитию (USAID), а также представители американской разведки.

По данным агентства, основными темами переговоров станут продолжение усилий по безопасному вывозу американцев из Афганистана, оказание давления на талибов для обеспечения доступа и предупреждение о последствиях возможного роста экстремистских настроений.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел рассказали о переговорах России, Китая, Пакистана и радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.