Reuters: делегация США в ближайшие выходные встретится с талибами в Дохе
- AP
- © Felipe Dana
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник.
Как уточняется, в состав делегации войдут должностные лица из Госдепа, Агентства США по международному развитию (USAID), а также представители американской разведки.
По данным агентства, основными темами переговоров станут продолжение усилий по безопасному вывозу американцев из Афганистана, оказание давления на талибов для обеспечения доступа и предупреждение о последствиях возможного роста экстремистских настроений.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел рассказали о переговорах России, Китая, Пакистана и радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.