В МИД России рассказали о многосторонних переговорах с талибами

В российском Министерстве иностранных дел рассказали о переговорах России, Китая, Пакистана и радикального движения «Талибан»*.

«В углублённом и конструктивном ключе обсуждён широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане», — сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что на переговорах акцент был сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны.

«Талибская* сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трёх стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане» — говорится в заявлении.

По данным министерства, была достигнута договорённость о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона.

Ранее Великобритания и США назвали условие признания талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.