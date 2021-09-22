Британия и США назвали условие признания талибов
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«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит.
Отмечается, что признание может произойти при условии соблюдения талибами прав человека.
Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.