Британия и США назвали условие признания талибов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден пришли к соглашению, что признание движения «Талибан»* не должно быть безусловным.

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«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит. Отмечается, что признание может произойти при условии соблюдения талибами прав человека. Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.