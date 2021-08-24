WP: глава ЦРУ тайно встретился с лидером политического офиса «Талибана»

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс провёл тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса «Талибана»* Абдулом Гани Барадаром.
WP: глава ЦРУ тайно встретился с лидером политического офиса «Талибана»
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Утверждается, что встреча состоялась 23 августа в Кабуле, это первые переговоры такого уровня между властями США и талибами после того, как они захватили Афганистан.

Отмечается, что президент США Джо Байден направил Бёрнса в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. Предполагается, что на встрече затрагивался вопрос о продлении срока эвакуационной операции стран НАТО в Кабуле, которая должна завершиться 31 августа.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения прямых переговоров Джо Байдена с руководством «Талибана» относительно эвакуации из Афганистана в настоящее время не рассматривается.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями «Талибана» по вопросу безопасности аэропорта Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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