«Никакой свободы слова для них не существует»: в России ответили на удаление сервисом YouTube каналов RT

В МИД РФ назвали уместным принятие ответных симметричных мер в отношении немецких медиа в России. Дипломаты подчеркнули, что YouTube, потворствуя властям Германии, неправомочно удалил со своей платформы немецкоязычные каналы RT. В ведомстве расценили произошедшее как «акт беспрецедентной информационной агрессии». Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что Берлин объявил Москве «настоящую медийную войну». Она также призвала отечественных законодателей ужесточить наказание IT-гигантов за цензуру в отношении российских СМИ. По данным СМИ, Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part.

Российские власти должны будут принять меры в отношении YouTube и средств массовой информации из Германии после того, как на видеохостинге были удалены два немецкоязычных проекта телеканала RT. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что «принятие ответных симметричных мер» в отношении немецких СМИ в РФ, неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела страны, совершенно уместно и полностью вписывается в логику развязанной против России информационной войны.

«Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнёров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», — подчеркнули в министерстве.

Российские дипломаты назвали блокировку немецкоязычных проектов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершённым «при очевидном потворстве (если не по настоянию) германской стороны». Цель, по мнению МИД, — «заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации». После блокировки своего источника информации лишились порядка 700 тыс. пользователей.

В МИД не сомневаются, что YouTube принял данные неправомочные действия против медиапроекта, находящегося на четвёртом месте рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ».

«Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RТ — RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», — заключили в ведомстве.

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Напомним, 28 сентября руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила об удалении видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецкоязычных каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

В пресс-службе Google сообщили РИА Новости, что заблокированные каналы RT нарушили «чёткие правила» YouTube-сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что эти «чёткие» правила нигде не прописаны самим видеохостингом YouTube.

«На этот раз они сочли «попыткой обойти ограничения» приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал «наказание» за надуманные «нарушения норм сообщества» — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей. Они не раз впрямую говорили, что они нас пессимизируют и «не пущают», этого оказалось мало — мы росли, несмотря на их «непущание», теперь вот нас просто удалили», — заявила Симоньян.

По её словам, Германия объявила России «настоящую медийную войну».

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF», — написала она в своём Telegram-канале.

Позднее Симоньян обратилась к отечественным законодателям.

«Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем? Никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может, поверьте», — заметила главный редактор RT.

После удаления каналов Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал «в максимально короткие сроки» снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part. В ведомстве также напомнили, что в случае игнорирования требования видеохостингу в рамках КоАП грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе — до 3 млн рублей: «Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам».

Кроме того, отмечается, что действия администрации Google рассматриваются как акт цензуры в отношении российских СМИ, а также нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.

«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включён в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора... В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в письме РКН, текст которого приводит «Интерфакс».

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя ситуацию с удалением видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT, выразил мнение, что в таких случаях Россия должна применять контрмеры.

«Я думаю, что, когда ущемляют наши права, права наших компаний, тем более СМИ, и эти действия необоснованны, мы должны принимать самые радикальные меры — зеркальные или даже жёстче — в отношении этих компаний. Я думаю, что мы этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по противодействию иностранному влиянию (комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. — RT) будем поднимать», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что антироссийские действия видеохостинга YouTube вызваны их зависимостью от позиции Вашингтона.

«YouTube работает под контролем США. Никакой свободы слова для них не существует, они всё делают с точки зрения установок, которые спускают из руководящих структур», — сказал он. — Он не допускает возможностей для объективной оценки ситуации со стороны таких каналов, как RT».