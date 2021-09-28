РКН предупредил о штрафах в случае отказа Google восстановить доступ к YouTube-каналам RT DE
- Reuters
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«Кодексом об административных правонарушениях России за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», — приводит сообщение службы ТАСС.
Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.
Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов.