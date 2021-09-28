Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part

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Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part.
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part
  • Reuters

«Указанные действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», — говорится в письме ведомства.

В Роскомнадзоре потребовали снять ограничения с каналов, проинформировать об этом ведомство и пояснить причины введения ограничений.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.

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