Захарова отреагировала на удаление YouTube-канала RT DE

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

«Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам», — написала она в Telegram-канале.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube двух каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.