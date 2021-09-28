В Госдуме раскритиковали удаление YouTube-канала RT DE

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

«Я думаю, что, когда ущемляют наши права, права наших компаний, тем более СМИ, и эти действия необоснованны, мы должны принимать самые радикальные меры — зеркальные или даже жёстче — в отношении этих компаний. Я думаю, что мы этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по противодействию иностранному влиянию (комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. — RT) будем поднимать», — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в таких ситуациях должны применяться контрмеры.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.