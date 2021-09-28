В Совфеде осудили удаление YouTube-канала RT DE

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).
В Совфеде осудили удаление YouTube-канала RT DE
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«YouTube работает под контролем США. Никакой свободы слова для них не существует, они всё делают с точки зрения установок, которые спускают из руководящих структур», — высказал мнение сенатор.

Как отметил парламентарий, видеохостинг «настроен русофобски».

«Он не допускает возможностей для объективной оценки ситуации со стороны таких каналов, как RT», — заключил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.

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