В Совфеде осудили удаление YouTube-канала RT DE
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«YouTube работает под контролем США. Никакой свободы слова для них не существует, они всё делают с точки зрения установок, которые спускают из руководящих структур», — высказал мнение сенатор.
Как отметил парламентарий, видеохостинг «настроен русофобски».
«Он не допускает возможностей для объективной оценки ситуации со стороны таких каналов, как RT», — заключил он.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part.
Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».
RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.