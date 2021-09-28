Симоньян о заявлениях Google после удаления YouTube-канала RT DE: «чёткие» правила видеохостинга нигде не прописаны

В Google объяснили закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube «нарушением условий использования сервиса». При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что предвзятое отношение к телеканалу у видеохостинга существует давно.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, «нарушающего правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции».

«Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», — заявили там.

Как подчеркнула Симоньян, «чёткие», по мнению YouTube, правила, «нигде ими самими не прописаны».

«На этот раз они сочли «попыткой обойти ограничения» приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал «наказание» за надуманные «нарушения норм сообщества» — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей. Они не раз впрямую говорили, что они нас пессимизируют и «не пущают», этого оказалось мало — мы росли, несмотря на их «непущание», теперь вот нас просто удалили», — заявила Симоньян.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP. Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, заявила, что «это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.