Неверное толкование: как немецкие СМИ публикуют фейковые новости об RT Deutsch на фоне пандемии COVID-19

Немецкий таблоид Bild опубликовал материал, автор которого заявил о «наблюдении» за RT Deutsch со стороны Ведомства по охране конституции. Причиной тому якобы стал ряд статей на тему пандемии COVID-19. Позднее сотрудники федерального органа обратились к Bild с просьбой указать, что никакого наблюдения в отношении RT Deutsch властями страны не ведётся. Таким образом Bild выдал фейковую новость про RT Deutsch.

Ведомство по охране конституции наблюдает за RT Deutsch из-за его освещения кризиса с коронавирусом — так было сказано на Bild.de. На данный момент статья исправлена. Её автор неверно истолковал ответ Федерального ведомства по охране конституции и, таким образом, выдал фейковую новость.

Во вторник вечером онлайн-портал Bild.de опубликовал статью, главная мысль которой заключалась в том, что Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное управление уголовной полиции наблюдают за RT Deutsch, потому что канал ведёт пропагандистское освещение событий, связанных с эпидемией коронавируса.

В качестве примера такой пропаганды автор статьи — испытывающий искреннюю неприязнь к RT Deutsch и России редактор Bild Юлиан Рёпке — называет интервью с врачом общей практики Клаусом Кёнляйном, беседу с экономистом Максом Отте, позицию Кани Туялы и разговор со врачом Бобом Арнотом по поводу мытья рук.

Между тем, RT Deutsch освещает эпидемию коронавируса более чем многогранно. Внутри редакции мнения по поводу масштабов опасности, исходящей от вируса, и соразмерности принимаемых государством мер расходятся. Обсуждения по этим вопросам, однако, должны проводиться открыто.

Вызвавшие у Bild.de протест интервью были именно тем, чем они и являются, — это были интервью. Высказывания экспертов были обозначены как выражение частного мнения. И Туяла — совсем не так, как предположил Bild.de — формулируя свою позицию, с самого начала заявил, что коронавирус не был создан искусственным путём.

Всё это объективный журналист легко мог бы установить. Однако автор Bild Рёпке в своей статье говорит об «искажённом освещении событий». Мало того, в первой версии статьи также было сказано, что «путинская государственная пропаганда» в Германии заставила активизироваться ведомство по охране конституции. Вместе с управлением уголовной полиции оно якобы наблюдало за RT Deutsch из-за его освещения кризиса с коронавирусом.

Сначала заголовок звучал так:

«Из-за пропаганды коронавируса ведомство по охране конституции нацелилось на российский канал»

Однако вместе с частями статьи Bild.de заменил также и заголовок — и удалил оттуда всякую связь с RT. С утра среды там значится:

«Из-за пропаганды коронавируса ведомство по охране конституции проверяет манипулирование кризисом с коронавирусом»

Что же произошло? Рёпке послал в оба ведомства запросы и интерпретировал ответ, по крайней мере, BfV таким образом, что ведомство, очевидно, было вынуждено вмешаться и настоять на изменениях. В своём аккаунте в Twitter Рёпке любезно опубликовал как свои вопросы, так и ответы ведомства.

Редактор Bild, глубже понять образ мысли которого позволяют его вопросы, сначала спрашивает, наблюдает ли ведомство по охране конституции за RT Deutsch из-за его освещения кризиса с коронавирусом. На это ведомство скорее уклончиво отвечает, что ему «известно» об RT Deutsch и что оно — и это высказывание, очевидно, было сделано безотносительно RT Deutsch — следит за возможным манипулированием темой кризиса с коронавирусом.

Рёпке смастерил на этом основании утверждение о том, что BfV наблюдает за RT Deutsch и проверяет, не манипулирует ли RT Deutsch темой кризиса. После вмешательства ведомства Bild.de снабдил слово «наблюдает» звёздочкой и сделал под статьёй примечание:

«Ведомство по охране конституции по телефону попросило Bild отметить, что оно не «наблюдает» за RTDeutsch в правовом смысле, а лишь «присматривается» к нему».

В твите, который он позднее удалил, Рёпке сам сообщал об этом звонке и написал:

«Только что мне позвонили из BfV. Мне не давали никакой информации по RTDeutsch, они ни за чем не наблюдают и ничего не проверяют.

Я задал пять вопросов по поводу RTDeutsch, ответ начинался с RTDeutsch, далее шли подробности.

Приятно полаяться. Я остаюсь при своём».

Несмотря на своенравное заявление автора, этой небольшой переработкой статьи дело не ограничилось. В опубликованной во вторник версии текста фокус внезапно сместился с мнимого наблюдения, которое якобы ведёт ведомство по охране конституции.

Вместо этого в центр внимания были помещены высказывания политика Свободной демократической партии Томаса Хакера, который заявил:

«Российская государственная пропаганда не является частью свободы выражения мнений. Она представляет опасность для классических СМИ и общества в целом».

Очевидно, представитель свободных демократов действительно сделал эти особенно примечательные для либерала высказывания, так что их не пришлось изменять. Под текстом статьи внесённые изменения теперь разъясняются следующим образом:

«В ранней версии статьи Bild интерпретировал письменные высказывания BfV в том смысле, что за RTDeutsch установлено наблюдение и что «непрерывный мониторинг» того, в какой мере присутствует «манипулирование темой кризиса с коронавирусом», относится к действиям канала. Однако после публикации статьи BfV обратило внимание на то, чтобы его поняли в том смысле, что RTDeutsch не является объектом наблюдения в правовом контексте, а за возможным манипулированием темой кризиса с коронавирусом следят в целом».

За этой против воли сделанной правкой, однако, последовало замаскированное под надежду неявное требование к ведомству по охране конституции всё-таки установить за RT Deutsch наблюдение из-за освещения им темы коронавируса:

«Ввиду по-прежнему проблемного освещения событий каналом RTDeutsch (см. пример), остаётся надеяться, однако, что BfV и в будущем будет очень пристально следить за методами работы кремлёвского канала».

На Bild.de ложного утверждения о том, что ведомство по охране конституции наблюдает за RT Deutsch из-за его освещения эпидемии коронавируса, больше не найти. Однако на статью Bild продолжают, как на солидный источник, ссылаться другие — например, RedaktionsNetzwerk Deutschland, или даже такое новостное агентство, как AFP: в результате обвинения, к сожалению, становятся мнимым общим знанием.

Мы по порядку открыто развенчаем утверждения таблоида как вопиющие искажения или даже чистой воды ложные сообщения.

В этом тексте мы смогли насчитать пять обвинений. Каждое из этих обвинений мы теперь проверим детально.

Обвинение 1: «Российский государственный канал RT Deutsch ставит под сомнение и манипулирует темой кризиса с коронавирусом в Германии. Меры федерального правительства очерняются как «нагнетание паники» и попытка «получить больше контроля над обществом».

Факты: Как все другие СМИ, RT Deutsch старается предоставить всестороннее освещение событий по теме кризиса с коронавирусом. Как все журналисты, мы осознаём важность этой задачи. В центре этих усилий стоят самые актуальные данные по распространению пандемии в Германии и мире, а также меры, предпринимаемые против него.

Для этого мы уже почти две недели ведём рубрику с обновлениями в режиме реального времени «Live-Updates: актуальная информация по кризису с коронавирусом в Германии и мире», которая всегда отображается на главной странице в основном ротаторе с ежедневно сменяющейся основной фотографией и тизером. Страница с актуальными обновлениями сейчас с большим отрывом лидирует по числу обращений среди читателей.

24-го и 25-го марта (по состоянию на 18 ч) в нашей рубрике с обновлениями в режиме реального времени было опубликовано 30 сообщений, связанных с Германией, 5 связанных с Россией, 11 связанных с остальной Европой и 20 связанных с остальным миром. Большинство этих сообщений состоит из официальных заявлений с информацией, представляющей высокую ценность для каждого — например, «число инфицированных в течение дня выросло почти на 8 тыс.», «Bosch разрабатывает экспресс-тест на коронавирус», «Йенс Шпан о кризисе с коронавирусом: «Затишье перед бурей» или «Россия хочет построить по всей стране 16 инфекционных центров». Позитивным новостям при этом также уделяется внимание: «Где Германия помогает загранице в кризисе с коронавирусом» или «Rewe планирует выплатить бонусы сотрудникам».

Обвинение 2: «Даже такие основополагающие меры предосторожности, как мытьё рук, изображаются мало помогающими».

Факты: Bild не случайно спрятал заглавную надпись над статьёй за активной гиперссылкой. Потому что она гласит: «Врач: частое мытьё рук не защитит вас от COVID-19 при непосредственном контакте с другими людьми». Потому что цитируемый врач, доктор Боб Арнот, бывший медицинский главный корреспондент NBCи CBSNews, хотел своим высказыванием побудить людей к самоизоляции — то есть, к тому, к чему призывают все сайты, в том числе, федерального правительства:

«Вы можете весь день мыть руки, но, несмотря на это, вы всё равно заработаете коронавирус, если кто-то покашляет рядом с вами. Никто до сих пор не доказал, что люди заражаются через соприкосновение с поверхностями».

Он подчеркнул, что самоизоляция — гораздо более умная стратегия для того, чтобы избежать болезни. Арнот исходит из того, что вирус полностью «выгорит», если все люди в течение трёх недель будут оставаться дома, говорится далее в статье RT.

Таким образом, высказывание врача было искажено до неузнаваемости. Если вырывать высказывания из контекста, то и слова берлинского медика в интервью Bild можно интерпретировать так, будто он советует полностью отказаться от мытья рук:

«С помощью мытья рук можно смыть пару вирусов, нельзя их уничтожить, при этом, скорее, можно способствовать дальнейшему распространению».

Если бы его высказывание на этом завершилось, смысл мытья рук был бы полностью перечёркнут. Однако он добавляет: дезинфекция — это, на самом деле, единственное правильное решение. Причём речь идёт об эксперте, которого уже неоднократно опрашивал и RT Deutsch: профессор Клаус-Дитер Цастров — врач, специализирующийся на проблемах гигиены.

Обвинение 3: «Эпидемия в целом ставится под сомнение с помощью сомнительных интервью экспертов. Это достигает высшей точки в таких заголовках, как «Эпидемия, которой никогда не было».

Факты: Критика на этот раз направлена на интервью с врачом-терапевтом, доктором медицины Клаусом Кёнляйном в программе DerFehlendePart(«Недостающая часть»). При этом модератор Ясмин Козубек на основном фото изображена с вопросом: «Всё это — нагнетание паники?»

Здесь следует, в первую очередь, ещё раз обратить внимание на знак вопроса. Или журналистам уже нельзя больше спрашивать? Здесь также нужно знать контекст и конкретные высказывания, чтобы понимать, о чём шла речь в материале, вместо того чтобы просто набрасываться на заголовок. К передаче, которая впервые за два месяца была посвящена этой теме, была сделана такая подводка:

«Как это часто бывает, население относится с большим недоверием и к теме коронавируса. Кому можно верить? Даже авторитетные учёные и вирусологи не сходятся во мнениях. Десятки вопросов остаются не прояснёнными. Вопрос об убедительности теста тоже является спорной темой. Опытный врач общей практики из Киля хочет разъяснить, что тест демонстрирует высокую погрешность, и сомневается в чрезвычайной опасности из-за вируса в целом».

Программа состоит не только из этого интервью. Два видеосюжета посвящены общей ситуации в Германии и мире, ещё один сюжет — независимому СМИ на YouTube. Интервью предварялось такими словами:

«Доктор Кёнляйн критикует не только нагнетание паники вокруг кризиса с коронавирусом, но и то, что погрешность тестов составляет свыше 50 процентов».

Обвинение 4: Тяжёлым также является упрёк в адрес финансового эксперта Макса Отте. Он распространяет наветы против федерального правительства, обвиняя его в стремлении добиться контроля над обществом.

Факты: Что по этому поводу пишет RTDeutsch? «Автор книги Weltsystemcrash («Крах мировой системы», 2019) не исключает, что кризис вокруг коронавируса может использоваться для того, чтобы дать больше контроля государству». В семиминутном интервью по Skype эксперт, который ещё несколько лет назад вёл в самом Bild колонку об акциях, говорит:

«Этот кризис используется для того, чтобы продолжать трансформировать нашу общественную систему в сторону усиления контроля. Принудительно управляемая экономика не может быть хорошей, но она может задержать этот спад».

Интервью вращается почти исключительно вокруг действительных или потенциальных воздействий кризиса с коронавирусом на экономику и финансовую систему. Критика в адрес федерального правительства ни в коей мере не стоит в центре внимания, а представлена насколько это возможно отвлечённо. В первую очередь, эксперт выражается критически о том, что касается национализации.

Инициаторы обвинения в этом случае изобличают себя как ненадёжные представители федерального правительства, которые уже при самой тихой критике падают в обморок и предчувствуют саботаж, а не как журналисты. На этом фоне даже российское правительство, которому Bild так любит создавать дурную репутацию деспотического, производит впечатление намного более суверенного, стоит только пробежаться взглядом по заголовкам российских порталов немецкого канала иновещания Deutsche Welle:

«Коронавирус уничтожил мечты Владимира Путина», «Президент Путин и его «нефтяная война»: экономика России на грани коллапса?», «Какие фейки о коронавирусе распространяет Россия в ЕС?»

Обвинение 5: RTDeutsch распространяет слух о том, что Пентагон мог вывести COVID-19 в лаборатории.

Факты: Видеосюжет «Биологические военные операции: коронавирус и смерть из лаборатории» редактора RT доктора Кани Туялы, который якобы распространяет слухи, начинается со следующего дисклеймера:

«Предваряя следующую точку зрения: последние аналитические выкладки вирусологов приходят к однозначному выводу, что в случае с коронавирусом (COVID-19) речь не идёт — я подчёркиваю: не идёт — об искусственно созданном вирусе. Намерение следующего комментария состоит в том, чтобы обратить внимание на огромные опасности, которые несёт в себе биологическое оружие, его разработка и соответствующие эксперименты. Нынешние события должны послужить в этом свете как раз достаточным предостережением».

Нуждается ли это в дальнейших уточнениях? Неважно, насколько чисто на RT Deutsch ведётся журналистская работа — то, что не подходит, подгоняется до подходящего, когда запускается новая кампания с целью запретить RT Deutsch. Потому что в конце пути должно стоять полное закрытие «путинского канала» — это автор памфлета Bild Юлиан Рёпке постоянно даёт понять в своих твитах и статьях.



Владислав Санкин