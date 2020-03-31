Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за коронавируса

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Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за коронавируса
  • Reuters

В беседе с Nation News Сабина рассказала, что поводом для выхода на улицу могут быть покупки, посещение врача, работа, но никак не пикник.

«Транспорт ходит, но людей там мало. У водителей есть специально отгороженная область для того, чтобы к ним никто не подходил и не дышал на них. Зато нет контролёров», — заявила она.

По словам Сабины, нельзя посещать детские площадки.

Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.

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