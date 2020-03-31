Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за коронавируса
- Reuters
В беседе с Nation News Сабина рассказала, что поводом для выхода на улицу могут быть покупки, посещение врача, работа, но никак не пикник.
«Транспорт ходит, но людей там мало. У водителей есть специально отгороженная область для того, чтобы к ним никто не подходил и не дышал на них. Зато нет контролёров», — заявила она.
По словам Сабины, нельзя посещать детские площадки.
Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.