Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

Короткая ссылка
Жительница Тбилиси Диана Матиашвили рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.
Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
  • Reuters

«Ни о каких прогулках и встречах речи не идёт. Но некоторые пожилые люди, видимо, не понимают всей серьёзности ситуации и выходят на улицы. Таких начали штрафовать», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, выходить на улицу можно только по необходимости.

Как добавила Матиашвили, коронавирус — общая проблема, поэтому нужно объединиться против него всем миром.

Ранее россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала в беседе с Nation News о карантине в Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить