Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

Жительница Тбилиси Диана Матиашвили рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.

«Ни о каких прогулках и встречах речи не идёт. Но некоторые пожилые люди, видимо, не понимают всей серьёзности ситуации и выходят на улицы. Таких начали штрафовать», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, выходить на улицу можно только по необходимости.

Как добавила Матиашвили, коронавирус — общая проблема, поэтому нужно объединиться против него всем миром.

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