Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
- Reuters
«Ни о каких прогулках и встречах речи не идёт. Но некоторые пожилые люди, видимо, не понимают всей серьёзности ситуации и выходят на улицы. Таких начали штрафовать», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По её словам, выходить на улицу можно только по необходимости.
Как добавила Матиашвили, коронавирус — общая проблема, поэтому нужно объединиться против него всем миром.
Ранее россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала в беседе с Nation News о карантине в Испании.