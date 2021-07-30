«Призываем соотечественников быть предельно внимательными»: туристов из РФ в Турции предупредили о возможной эвакуации

Российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, предупредили о возможной эвакуации. Как говорится в сообщении российского генконсульства в Анталье, россиянам необходимо «следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации». При этом дипломаты отметили, что граждан России среди пострадавших от пожаров в Анталье нет. В Ростуризме тем временем призвали туроператоров идти навстречу туристам, если условия поездок будут меняться.

В генконсульстве России в Анталье предупредили российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, о возможной эвакуации. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, размещённом в Facebook.

Вместе с тем, по информации российского консульства, опасность для отелей в Мармарисе миновала, большинство гостиниц продолжают работать в штатном режиме.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщается на странице генконсульства России в Анталье.

Дипломаты также сообщили, что россиян среди пострадавших от пожаров в турецкой Анталье нет, туристов нескольких отелей заблаговременно эвакуировали из опасных районов.

«По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Как напомнили дипломаты, накануне вечером власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Их временно разместили в отелях в безопасной части города.

Уточняется, что на данный момент пожарной опасности для отелей в Мармарисе нет.

«Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», — добавили в посольстве России.

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Ранее власти Турции заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране. Об этом, в частности, сказал министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

По его словам, в настоящее время 57 очагов возгорания локализовано. Кроме того, чиновник уточнил, что в результате пожаров погибли четыре человека: трое в Анталье и один в Мугле.

Напомним, что пожары в Турции начались 28 июля в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. Позднее огонь начал распространяться в лесах неподалёку от Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.

По сведениям властей, пожары в общей сложности зафиксированы в шести регионах страны. Комментируя ситуацию пожарами, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал их национальной катастрофой.

Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой идти навстречу туристам, если условия поездок в Турцию будут меняться на фоне ситуации с пожарами в стране. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Зарины Догузовой.

«Туристам, которые планирует поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти им навстречу если условия путешествия будут меняться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в Ростуризме порекомендовали туристам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, а также следовать рекомендациям властей.

Отмечается, что Ростуризм продолжает следить за ситуацией в Турции. В ведомстве подчеркнули, что турецкие власти делают всё возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов.

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«На текущий момент по информации МИД России угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала», — отмечается в заявлении.

Замглавы МИД России Александр Грушко тоже прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Турции.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Россия, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой», — цитирует ТАСС Грушко.

Он сообщил, что в Турции работает российская техника, включая самолёты Бе-200.

«Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями... Исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы и безопасность российских граждан. Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придётся принимать антикризисные решения, но тем не менее, конечно, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано всё возможное для того, чтобы пребывание наших граждан там было безопасным», — заявил дипломат.