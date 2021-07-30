Эвакуированные из-за природного пожара туристы вернулись в отели Турции
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«После того, как пожар был потушен, туристы начали возвращаться в отели», — передаёт РИА Новости заявление Араса.
Он подчеркнул, что постоянно находился на связи с консульствами России, Украины и Германии.
«Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю», — подытожил мэр города.
Ранее сообщалось, что в Турции новые лесные пожары произошли в районе Бодрума в провинции Мугла и в районе Дидима в провинции Айдын.
Отмечается, что в Мармарисе началась эвакуация отелей.
Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырёх человек.