Эвакуированные из-за природного пожара туристы вернулись в отели Турции

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Мэр турецкого города-курорта Бодрума Ахмет Арас сообщил, что лесной пожар ликвидирован, а эвакуированные туристы вернулись в отели.
Эвакуированные из-за природного пожара туристы вернулись в отели Турции
  • Reuters
  • © Monica Fox Elenbaas

«После того, как пожар был потушен, туристы начали возвращаться в отели», — передаёт РИА Новости заявление Араса.

Он подчеркнул, что постоянно находился на связи с консульствами России, Украины и Германии.

«Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю», — подытожил мэр города.

Ранее сообщалось, что в Турции новые лесные пожары произошли в районе Бодрума в провинции Мугла и в районе Дидима в провинции Айдын.

Отмечается, что в Мармарисе началась эвакуация отелей.

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырёх человек.

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