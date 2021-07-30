В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с турами в Турцию

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию с путешествиями в Турцию на фоне лесных пожаров в республике.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с турами в Турцию
  • Pixabay

В частности, в беседе с телеканалом «Звезда» она выразила мнение, что правовых оснований для аннулирования туров в страну в настоящее время нет.

«Не было никаких рекомендаций жёстких, не было заявлений об угрозе жизни туристов, поэтому если человек захочет аннулировать тур, то он получит деньги по фактически понесённым затратам. Нет такой правовой основы, чтобы аннулировать тур», — пояснила Осипова.

Ранее сообщалось, что в Турции бушуют лесные пожары.

В генконсульстве России в Анталье призвали российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

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