Туристов из России просят быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в Турции

В генконсульстве России в Анталье призвали российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства, размещённом в Facebook.

По информации российского консульства, пожароопасность для отелей в Мармарисе миновала, большинство гостиниц продолжают работать в штатном режиме.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщается на странице генконсульства России в Анталье.

Постояльцев отелей ряда местных курортов в Турции ранее эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее отметил улучшение в ситуации с лесными пожарами, 57 очагов возгорания удалось локализовать.