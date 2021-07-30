Туристов из России просят быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в Турции

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В генконсульстве России в Анталье призвали российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.
Туристов из России просят быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в Турции
  • Reuters

Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства, размещённом в Facebook.

По информации российского консульства, пожароопасность для отелей в Мармарисе миновала, большинство гостиниц продолжают работать в штатном режиме.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщается на странице генконсульства России в Анталье.

Постояльцев отелей ряда местных курортов в Турции ранее эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее отметил улучшение в ситуации с лесными пожарами, 57 очагов возгорания удалось локализовать.

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