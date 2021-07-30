Власти Турции заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в Турции улучшается, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

«Ситуация с пожарами улучшается, в настоящее время 57 очагов возгорания локализовано», — приводит его слова Hürriyet.

Чиновник уточнил, что в результате пожаров погибли четыре человека: трое в Анталье и один в Мугле.

Накануне постояльцев отелей ряда турецких курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали более 180 человек.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что лесные пожары в Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы.