Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции

В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы.

В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, огонь продолжает бушевать в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис и Дидим, где расположены курорты.

«К сожалению, в эти два дня произошло много пожаров, которых мы не ожидали в такой короткий промежуток времени. Мы продолжаем прилагать усилия по их локализации и добьёмся этого, хотя это и может занять какое-то время», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что властями было принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик в провинции Бодрум.

«600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы. В результате пожара в Анталье в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах», — добавил министр, подтвердив гибель трёх человек в Анталье.

Лесные пожары в Турции

В свою очередь, представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что пожар близ курортного города охватил лесной массив, расположенный недалеко от городских кварталов и гостиничных комплексов. На этом фоне из некоторых зданий провели превентивную эвакуацию.

СМИ также сообщили об эвакуации двух отелей и четырёх туристических вилл в Мармарисе.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя сложившуюся ситуацию, пояснили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы, и, по предварительным данным, эвакуация их пока не коснулась.

«Ряд близких к фронту пожара районов Мармариса превентивно эвакуированы. По информации ряда туроператоров, в профилактических целях сейчас эвакуированы два трёхзвёздочных окраинных отеля и четыре виллы. Ассоциация туристических отельеров Эгейского моря (GETOB) разместила туристов, которые были вынуждены покинуть свои отели, в других гостиницах города», — говорится в сообщении.

В российском генконсульстве также сообщили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничто не угрожает», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Он уточнил, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.

Лесные пожары в Турции

Вместе с тем посольство России в Анкаре в своём Twitter сообщило, что три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров на юге страны.

«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.

📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler

🇷🇺🇹🇷

📽Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции pic.twitter.com/LBBPI1VIKp — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что угрозы жизни людей, пострадавших от дыма в Анталье, нет. По его словам, это касается и пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии после отравления угарным газом.

«В некоторых районах огонь приблизился к отелям, но в основном пожар очень далеко от мест отдыха и гостиниц. Работники всего нашего турсектора в этих условиях перешли в режим максимальной бдительности», — заявил он.

Лесной пожар возник накануне недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. По предварительным данным, причиной стала сильная жара в регионе. Позже возгорание возникло и в ряде других курортных провинций.

Как напомнил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья расположены в сухих субтропиках, где лето — обычно очень сухой сезон.

Он отметил, что для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный.

«Этим летом этот пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы», — добавил эксперт.