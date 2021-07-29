Генконсульство России в Стамбуле опровергло сообщения о пожаре на его территории

Российское генконсульство в Стамбуле опровергло сообщения турецких СМИ о пожаре на территории дипведомства.

Об этом сообщается на странице генконсульства России в Стамбуле в Facebook.

«В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», — говорится в тексте заявления.

На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.

Помощь в ликвидации стихии Турции оказывают три российских противопожарных самолёта Бе-200.

В Мармарисе ранее из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.