Генконсульство России в Стамбуле опровергло сообщения о пожаре на его территории
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Об этом сообщается на странице генконсульства России в Стамбуле в Facebook.
«В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», — говорится в тексте заявления.
На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.
Помощь в ликвидации стихии Турции оказывают три российских противопожарных самолёта Бе-200.
В Мармарисе ранее из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.