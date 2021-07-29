Три российских самолёта помогают Турции в тушении лесных пожаров
- РИА Новости
«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.
Также посольство опубликовало видеоролик, на котором показано тушение лесных пожаров с участием Бе-200.
📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
🇷🇺🇹🇷
📽Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции pic.twitter.com/LBBPI1VIKp
Ранее в турецком Мармарисе из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.