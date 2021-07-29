Три российских самолёта помогают Турции в тушении лесных пожаров

Три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны. Об этом информирует посольство России в Анкаре в своём Twitter.

«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.

Также посольство опубликовало видеоролик, на котором показано тушение лесных пожаров с участием Бе-200.

📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler

🇷🇺🇹🇷

📽Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции pic.twitter.com/LBBPI1VIKp — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

Ранее в турецком Мармарисе из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.