Три российских самолёта помогают Турции в тушении лесных пожаров

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Три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны. Об этом информирует посольство России в Анкаре в своём Twitter.
Три российских самолёта помогают Турции в тушении лесных пожаров
  • РИА Новости

«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.

Также посольство опубликовало видеоролик, на котором показано тушение лесных пожаров с участием Бе-200.

Ранее в турецком Мармарисе из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.

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