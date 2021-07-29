Синоптик прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции
- Reuters
«Южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья — это всё-таки сухие субтропики, и лето — это обычно очень сухой сезон», — сказал специалист.
Он отметил, что для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный.
«Этим летом этот пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Турции новые лесные пожары произошли в районе Бодрума в провинции Мугла и в районе Дидима в провинции Айдын.
Также пожары зафиксированы в Адане, Кайсери и Мерсине.
Отмечается, что в Мармарисе началась эвакуация отелей.
По данным посольства России, три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны.