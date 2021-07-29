Синоптик прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с пожарами в Турции.

«Южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья — это всё-таки сухие субтропики, и лето — это обычно очень сухой сезон», — сказал специалист.

Он отметил, что для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный.

«Этим летом этот пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Турции новые лесные пожары произошли в районе Бодрума в провинции Мугла и в районе Дидима в провинции Айдын.

Также пожары зафиксированы в Адане, Кайсери и Мерсине.

Отмечается, что в Мармарисе началась эвакуация отелей.

По данным посольства России, три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны.