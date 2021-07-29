В АТОР прокомментировали эвакуацию отелей в Мармарисе

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские организованные туристы, по предварительным данным, эвакуация их пока не коснулась.
В АТОР прокомментировали эвакуацию отелей в Мармарисе
  • Reuters

«Ряд близких к фронту пожара районов Мармариса превентивно эвакуированы. По информации ряда туроператоров, в профилактических целях сейчас эвакуированы два трёхзвёздочных окраинных отеля и четыре виллы. Ассоциация операторов туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила туристов, которые были вынуждены покинуть свои отели, в других отелях города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российских организованных туристов, по предварительной информации, это пока не коснулось: от больших прибрежных отелей в посёлках огонь ещё далеко.

Ранее в турецком Мармарисе из-за лесного пожара началась эвакуация отелей.

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что 183 человека пострадали из-за лесных пожаров на юге страны.

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