Вопрос об эвакуации россиян из-за пожара в Анталье не стоит

Короткая ссылка
Представитель генконсульства России в Анталье заявил, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит.
Вопрос об эвакуации россиян из-за пожара в Анталье не стоит
  • Reuters

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.

Ранее Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров. Также сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить