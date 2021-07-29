Вопрос об эвакуации россиян из-за пожара в Анталье не стоит
- Reuters
«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.
«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.
Ранее Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров. Также сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье.