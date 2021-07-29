По меньшей мере один человек погиб при лесном пожаре в Анталье
По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье, передаёт Hurriyet со ссылкой на заявление властей.
- Reuters
Сообщается, что число пострадавших достигло 62.
Ранее Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать территорию отелей из-за опасности действующих лесных пожаров.
28 июля сообщалось о 53 пострадавших.
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