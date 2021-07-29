По меньшей мере один человек погиб при лесном пожаре в Анталье

По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье, передаёт Hurriyet со ссылкой на заявление властей.

Reuters

Сообщается, что число пострадавших достигло 62. Ранее Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать территорию отелей из-за опасности действующих лесных пожаров. 28 июля сообщалось о 53 пострадавших.