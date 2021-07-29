Российские туристы рассказали о напряжённой ситуации в турецком Мармарисе

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Россияне, которые в данный момент находятся в турецком Мармарисе, сообщают, что часть отелей эвакуируют из-за быстро распространяющегося пожара.
Российские туристы рассказали о напряжённой ситуации в турецком Мармарисе
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Некоторые туристы выходят на пляж с чемоданами, однако в целом среди отдыхающих россиян нет паники.

«Горят отели, у нас тоже отель в горах, мы в отель не ходили ещё, потому что он далеко, не знаем — цело, нецело. Пошло всё через горы в район Ичмелер, тут три вертолёта летают и тушат. На пляже всё тихо и спокойно, все отдыхают, загорают, но некоторые отели, которые в горах, эвакуируют. Много людей на пляже, работники отелей, люди с чемоданами на пляже», — рассказала туристка из России.

В то же время другая женщина сказала, что в настоящее время в город не пускают туристические автобусы, а улицы перекрыты.

Ранее в АТОР прокомментировали эвакуацию отелей в Мармарисе.

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