В Турции назвали лесные пожары на юге страны национальной катастрофой
- Reuters
Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Лесные пожары — это национальная катастрофа. Все наши ведомства в координации ведут интенсивную борьбу с ними. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров», — написал Калын.
На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.
В турецком Мармарисе началась эвакуация отелей. Для борьбы со стихией привлечено пять вертолётов и один самолёт.