В Турции назвали лесные пожары на юге страны национальной катастрофой

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя ситуацию с лесными пожарами на юге страны, назвал их национальной катастрофой.
В Турции назвали лесные пожары на юге страны национальной катастрофой
  • Reuters

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Лесные пожары — это национальная катастрофа. Все наши ведомства в координации ведут интенсивную борьбу с ними. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров», — написал Калын.

На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.

В турецком Мармарисе началась эвакуация отелей. Для борьбы со стихией привлечено пять вертолётов и один самолёт.

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