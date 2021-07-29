Эксперт оценил вероятность получить компенсации россиянам в связи с пожарами в Турции

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, смогут ли российские туристы получить компенсацию в связи с лесным пожаром в турецкой провинции Анталья.
Эксперт оценил вероятность получить компенсации россиянам в связи с пожарами в Турции
  • Reuters

В беседе с «Москвой 24» Осауленко заявил, что получить какую-либо компенсацию от туроператоров или представителей турецких отелей россияне вряд ли смогут, так как лесной пожар в Анталье практически не повлиял на отдых.

«На сегодняшний день жалоб нет, во всяком случае туроператоры об этом нам не говорят. К нам в «Турпомощь» от самих туристов эта информация (о необходимости компенсации. — RT) тоже не поступает. Плюс из соцсетей видно, что да, на горизонте дым есть, но сами места отдыха и туристов он пока не затрагивает», — прокомментировал специалист.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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