Уроки истории: как демонтаж статуй конфедератов в Капитолии может повлиять на американское общество

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о замене памятников деятелям Конфедерации и противникам аболиционизма в Капитолии. В частности, планируется убрать из зданияпарламента статую председателя Верховного суда США, узаконившего в XIX веке бесправие чернокожего населения. Демократы говорят о расколе в обществе и напоминают о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, — в толпе были флаги Конфедерации. Эксперты также констатируют раскол, но считают, что он не связан с отношением к давно отжившему рабовладению. Американское общество разделяют гораздо более глубокие противоречия, и демократы своими действиями их только увеличивают, уверены аналитики.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, согласно которому все статуи сторонников Конфедерации времён Гражданской войны будут убраны из Капитолия. Также в случае вступления законопроекта в силу в здании американского парламента будут демонтированы памятники сторонникам рабовладельческих порядков.

Законопроектом предписывается «поручить Объединённому комитету по делам Библиотеки (Капитолия. — RT) заменить бюст Роджера Брука Тони в старой палате Верховного суда в здании Капитолия США на бюст Тэргуда Маршалла, который должен приобрести Объединённый комитет по делам Библиотеки».

Также предлагается «убрать определённые статуи из помещений Капитолия, к которым имеет доступ широкая общественность, убрать с экспозиции в Капитолии все статуи людей, которые добровольно служили Конфедеративным Штатам Америки».

Статуя единственного президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса

© REUTERS/Erin Scott

Напомним, председатель Верховного суда Роджер Брук Тони прославился решением по делу афроамериканца Дреда Скотта. Резонансный процесс состоялся в середине XIX века. Находившийся с рождения в рабстве Скотт попытался добиться свободы в суде — он мотивировал своё требование тем, что жил несколько лет на территории свободных штатов. Однако все судебные инстанции отклонили иск. Верховный суд поставил точку в процессе, окончательно подтвердив, что негр не может иметь гражданские права в США, даже если он переехал вместе с хозяином на свободные территории. Этот вердикт фактически узаконил бесправное положение чернокожего населения страны.

Также в случае вступления законопроекта в силу под запрет попадёт статуя бывшего вице-президента США Джона Колдвелла Кэлхуна, который критиковал движение аболиционистов и выступал против инициатив Севера, ущемлявших экономические интересы аграрного Юга.

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Кроме того, из Капитолия будут убраны статуи единственного президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса и его вице-президента Александра Стивенса.

Штаты должны будут забрать из Капитолия статуи сторонников Конфедерации и могут найти им замену. Сегодня от каждого штата в здании парламента представлено по две статуи выдающихся исторических деятелей.

Документ получил поддержку 285 конгрессменов, против высказались 120. Законопроект одобрили все демократы и 67 республиканцев. Теперь он поступит на рассмотрение сената, для прохождения верхней палаты документ должен набрать 60 голосов из 100.

Как заявил перед началом голосования лидер большинства палаты представителей демократ Стени Хойер, статуи конфедератов и сторонников рабовладельческих порядков оскверняют принципы, за которые выступают американцы.

«Это священное пространство (Капитолий. — RT), этот храм демократии осквернялся слишком долго. Мы не должны забывать историю. Мы должны извлекать из неё уроки. Но мы не должны отдавать дань тому, что оскверняет принципы, за которые мы... выступаем. Пришло время убрать из залов (Капитолия. — RT) эти символы рабства, сегрегации и мятежа», — подчеркнул законодатель.

Ранее конгрессмен-демократ Джим Клайберн связал наследие Конфедерации с беспорядками 6 января 2021 года в Вашингтоне, когда сторонники проигравшего выборы Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Конгрессмен-демократ Джим Клайберн

© REUTERS/Jonathan Ernst

«6 января мы ощутили на себе раскол, который несли развевающиеся внутри Капитолия флаги армии конфедератов. Однако в этом священном здании по-прежнему находятся определённые пережитки, прославляющие людей и движение, которые использовали этот флаг и стремились разделить и уничтожить нашу великую страну. Этот законопроект уберёт такие памятные знаки с почётных мест и продемонстрирует, что мы, американцы, не чтим память тех, кто стремился создать между нами раскол», — говорилось в заявлении конгрессмена, посвящённом законопроекту о замене памятников.

В июле 2020 года палата представителей уже принимала законопроект о демонтаже памятников конфедератам в Капитолии, однако сенат отклонил эту инициативу.

Исторический груз

Противоречия из-за разной трактовки исторических событий и персон давно начали набирать силу в американском обществе. Так, именно разногласия по поводу памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли послужили в 2017 году причиной беспорядков в Шарлотсвилле. Решение местных властей демонтировать памятник генералу спровоцировало возмущение правоконсервативной общественности. Группа правых радикалов устроила марш протеста против сноса монумента. Мероприятие быстро переросло в стычки с левыми активистами.

При этом у последних также были поводы для возмущения: примерно за месяц до этих событий в городе прошёл марш ультраправой расистской организации ку-клукс-клан, члены которой выступили против сноса памятника Ли.

Беспорядки 2017 года в Шарлотсвилле

© REUTERS/Stephanie Keith

По мнению экспертов, катализатором этих волнений стало избрание в 2016 году на пост президента США республиканца Дональда Трампа, который не скрывает своей неприязни к левым и антирасистским движениям.

Политик даже открыто ставил в один ряд американских «радикальных левых» и германских нацистов времён Второй мировой войны.

Между тем стычки в Шарлотсвилле — не единственный за последние годы случай беспорядков такого рода. В августе 2019 года митинг ультраправой организации Proud Boys в Портленде также завершился столкновениями с антифашистами из группировки Rose City Antifa (RCA).

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А в 2020 году Портленд стал ареной для крупных протестов и беспорядков на фоне усиления движения Black Lives Matter, начавшегося после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Демократическая партия на уровне риторики активно поддерживала на протяжении 2020 года движение BLM. Также видные демократы поддержали требования по сносу памятников конфедератам. К примеру, в июне 2020 года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала убрать статуи известных южан из Капитолия.

Как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, несмотря на подобные инициативы, в американском обществе растут симпатии к Конфедерации, однако это не связано с отношением людей к рабовладельческим порядкам и расизму, как это пытаются представить в Демократической партии США.

«Это явление связано не с популярностью идей самой Конфедерации, а с ослаблением межфедеральных связей. Штаты Юга и частично штаты Среднего Запада исторически склонны героизировать Конфедерацию, чего практически не наблюдается на севере страны и в других регионах. Также южные штаты проводят отличную от северных социальную политику. В целом это противостояние можно рассматривать как симптом центробежных тенденций в США. Целый ряд штатов стремятся к большей независимости от центра», — отметил эксперт в беседе с RT.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

© REUTERS/Hannibal Hanschke

Похожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«На протяжении многих лет популярность Конфедерации росла, выпускались сувениры, функционировали связанные с ней исторические объекты и т. п. Однако на самом деле сейчас популярны не столько идеи и наследие Конфедерации, сколько идея сохранения и расширения прав штатов. И это совершенно не значит, что американцы, которые вывешивают флаги Конфедерации, — расисты или сторонники рабовладения», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Усилит раскол»

По мнению Владимира Васильева, требование демократов убрать неугодные статуи является частью так называемой культуры отмены (cancel culture), которая набирает в последние годы популярность на Западе.

«Инициатива конгрессменов говорит о том, что культура отмены всё больше становится некой официальной идеологией Демпартии. И этот законопроект может послужить очень серьёзным толчком для дальнейшего демонтажа американского исторического наследия», — подчеркнул Васильев.

В то же время демократы отдают себе отчёт в том, что американское общество находится в расколотом состоянии, отмечают эксперты. Значительную часть своей инаугурационной речи Джо Байден уделил именно проблеме разобщённости, политик призвал страну к единству.

«Сейчас мы переживаем исторический момент кризиса и сложностей, и единство — наш путь вперёд», — подчеркнул он.

Джо Байден

© REUTERS/Carlos Barria

По мнению Владимира Васильева, за словами Байдена с самого начала не стояло реальных планов помирить общество.

«Руководство Демпартии ведёт политическую игру. С одной стороны, президент, как кот Леопольд, призывает общество не ссориться. С другой — он же называет в качестве инструмента примирения именно те ценности, которые выгодны демократам. И раскол общества по всем ключевым моментам сохраняется», — отметил эксперт.

Васильев полагает, что в случае принятия сенатом закона о замене памятников напряжённость в американском обществе только усилится.

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«Это также может послужить сигналом для мобилизации сторонников Трампа. А также закон может произвести большое впечатление на армейские круги, поскольку памятники имеют прямое отношение к военным событиям. Так что консервативные СМИ постараются использовать эту историю, чтобы апеллировать к военным и их ценностям», — считает эксперт.

Это мнение разделяет и Юрий Рогулёв.

«Несомненно, этот законопроект только усилит раскол в американском обществе. Демократы и Джо Байден пытаются сгладить противоречия, особенно после протестов 2020 года, обратив всё внимание на историю. Однако сторонники BLM выступают сейчас не против давно отмершего рабовладения, а против системного расизма, который есть сегодня. Так что своими действиями демократы могут разозлить не только правых, но и левых. Однако демократы имеют все шансы провести законопроект в сенате. Не исключено, что он будет принят», — подытожил эксперт.