«Сирийцы устали от войны»: как переизбрание Башара Асада на пост президента САР повлияет на будущее страны

Благодаря усилиям Башара Асада и помощи России в последние годы Сирия смогла избежать катастрофы и захвата власти в стране террористами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов главы государства в республике. По итогам голосования, прошедшего 26 мая при высокой явке, победу одержал действующий сирийский лидер Башар Асад. Эксперты отмечают, что жители Сирии устали от хаоса и войны. Хотя ситуация в стране остаётся непростой, Сирия при поддержке России уверенно движется по пути нормализации обстановки, считают аналитики.

Главным достижением президента Сирии Башара Асада за последние годы стало то, что стране удалось избежать катастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, самым ценным достижением за последние годы, за последние 4—5 лет в Сирии является то, что... с большой помощью нашей страны удалось избежать катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов», — сказал Песков.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин поздравил 28 мая своего сирийского коллегу с переизбранием на выборах, состоявшихся 26 мая.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Башар Асад и Владимир Путин

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Прошедшее в Сирии голосование прокомментировал и МИД России. Ведомство рассматривает выборы как «суверенное дело САР» и «важный шаг на пути укрепления её внутренней стабильности».

«В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов ещё до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью её дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время выборов в Сирии присутствовали наблюдатели из нескольких стран, в том числе российская делегация, включавшая сенаторов, депутатов Госдумы и членов Общественной палаты.

Напомним, ещё в марте главы МИД стран Западной Европы и США обнародовали заявление, в котором выступили против проведения в Сирии президентских выборов в 2021 году.

Заявление было распространено от имени госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Италии — Хайко Мааса и Луиджи Ди Майо.

Старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников напомнил в комментарии RT, что коллективный Запад не признал и результаты президентских выборов 2014 года в Сирии.

«Ничего нового в таком подходе нет. Выборы в САР легитимны, поскольку прошли в соответствии с Конституцией республики. Фигура Башара Асада не устраивает западные правительства, но они не предлагают никакой альтернативы. Среди оппозиции и повстанцев нет ни одного значимого политического деятеля, который мог бы возглавить страну в такой трудный период», — пояснил Сотников.

По его словам, правительству Асада удаётся поддерживать в стране относительную стабильность.

«Если этот порядок будет нарушен, никто не даст гарантий, что к власти в Сирии не придут террористы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.

«Страны Запада выступили против выборов в Сирии, потому что прекрасно понимали, что на них одержит победу Башар Асад. При этом оппозиционные силы можно сравнить с лоскутным одеялом, которое состоит из отдельных кусочков. Они между собой договориться не могут. Сегодня только Асад может возглавить работу по восстановлению Сирии», — отметил эксперт в комментарии RT.

Мирная жизнь в Сирии

globallookpress.com

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«Устали от хаоса»

О победе Башара Асада на выборах президента Сирии накануне объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

На пресс-конференции он сообщил, что действующий лидер набрал 13 540 860 голосов, что составляет 95,1% от общего числа явившихся на участки избирателей. Всего правом голоса в САР и за рубежом обладают 18 107 109 человек. Явка на выборах составила 78,64%: свою волю на выборах выразили 14 239 140 сирийцев.

На территории республики работали 12 тысяч избирательных участков. Кроме того, 46 участков были открыты в диппредставительствах Сирии за рубежом.

Конкурентами Асада на выборах были экс-депутат парламента от социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Политики набрали 1,5 и 3,3% голосов соответственно.

Президентские выборы в Сирии

© REUTERS/Yamam al Shaar

Сам Башар Асад и его супруга проголосовали на избирательном участке в городе Дума.

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«Сирия совсем не такая, какой они пытались её выставить: город против города, одно религиозное движение против другого, гражданская война. Сегодня в Думе мы доказываем, что сирийский народ един», — приводит агентство Reuters слова Асада, сказанные в Думе.

Из-за высокой явки власти приняли решение продлить время голосования на несколько часов — участки закрылись только в полночь.

Обращаясь к своим критикам, Асад заявил, что их «мнение ничего не стоит» и сирийцы чётко обозначили свой настрой, показав высокую явку.

По словам Владимира Сотникова, высокая явка действительно является важным показателем настроений в стране.

«Сирийцы устали от войны, хаоса и нестабильности. Поэтому они воспринимают выборы как залог нормализации обстановки», — пояснил эксперт.

При этом часть страны не принимала участия в голосовании. В северо-восточных районах САР, находящихся под контролем курдских формирований и США, на время выборов были закрыты переходы на подконтрольные Дамаску территории, чтобы население не могло попасть на избирательные участки.

Боевики ИГ в Сирии

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Не проводилось голосование и в провинции Идлиб. Напомним, по итогам переговоров в Астане (прежнее название Нур-Султана. — RT), в которых приняли участие Россия, Турция, Иран и представители сирийской оппозиции, было решено превратить Идлиб в зону деэскалации. За ситуацией в этом районе следит Турция.

Как пояснил Владимир Вавилов, сейчас правительство Асада контролирует порядка 70% территорий страны.

«Это соотношение будет расти в пользу Дамаска со временем. Процесс реинтеграции будет продолжаться при помощи России», — прогнозирует эксперт.

Роль Москвы

Напомним, сирийский конфликт начался в 2011 году на фоне «арабской весны», прокатившейся по всему региону. В Сирии протесты быстро переросли в кровопролитные столкновения. Оппозиция сформировала вооружённые отряды, наиболее крупным из которых стала Свободная сирийская армия (ССА).

В условиях хаоса и гражданской войны в стране активизировались и террористические структуры. Из ответвлений «Аль-Каиды»* сформировались «Джабхат ан-Нусра»** и «Исламское государство»***.

Боевики ИГ начали активное наступление в Ираке и Сирии и смогли взять под свой контроль такие крупные города, как иракский Мосул и сирийская Ракка.

ВСК РФ в Сирии

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Экспансия террористов встревожила весь мир. В августе 2014 года США возглавили операцию против ИГ в регионе. При этом Вашингтон не согласовал свои действия с властями Сирии.

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Ситуация продолжила ухудшаться, и в сентябре 2015 года Дамаск обратился к Москве за поддержкой. Согласованная операция началась уже 30 сентября: ВКС России наносили удары по объектам террористов, вылетая с авиабазы Хмеймим. Кампания увенчалась успехом: к концу 2017 года от террористов была освобождена почти вся территория САР.

Эксперты прогнозируют укрепление стабильности в Сирии в обозримой перспективе.

«В будущем вся сирийская территория будет объединена под началом Дамаска, САР станет самодостаточным и независимым государством. Ключевой фактор в этом процессе — участие России, которая помогает Сирии вернуться в русло нормальной жизни. Помогают и другие дружественные республике государства», — отметил Владимир Сотников.

Это мнение разделяет и Александр Вавилов. Однако, по его словам, говорить о нормализации обстановки в Сирии пока преждевременно, поскольку в стране всё ещё есть ряд нерешённых проблем.

«В частности, до сих пор не одобрена новая Конституция. Однако при помощи внешних партнёров Сирия всё же вернётся со временем к нормальной жизни. Особую роль играет поддержка России. Если бы не Москва, Сирию бы ждала полная катастрофа. На момент начала российской операции в САР Дамаск контролировал только 30% страны. Так что без участия России подобные позитивные подвижки и текущая стабилизация были бы невозможны», — подытожил Вавилов.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.