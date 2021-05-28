«Сирийцы устали от войны»: как переизбрание Башара Асада на пост президента САР повлияет на будущее страны

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Надежда Алексеева, Алёна Медведева
Благодаря усилиям Башара Асада и помощи России в последние годы Сирия смогла избежать катастрофы и захвата власти в стране террористами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов главы государства в республике. По итогам голосования, прошедшего 26 мая при высокой явке, победу одержал действующий сирийский лидер Башар Асад. Эксперты отмечают, что жители Сирии устали от хаоса и войны. Хотя ситуация в стране остаётся непростой, Сирия при поддержке России уверенно движется по пути нормализации обстановки, считают аналитики.
«Сирийцы устали от войны»: как переизбрание Башара Асада на пост президента САР повлияет на будущее страны
  • AFP
  • © LOUAI BESHARA

Главным достижением президента Сирии Башара Асада за последние годы стало то, что стране удалось избежать катастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, самым ценным достижением за последние годы, за последние 4—5 лет в Сирии является то, что... с большой помощью нашей страны удалось избежать катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов», — сказал Песков.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин поздравил 28 мая своего сирийского коллегу с переизбранием на выборах, состоявшихся 26 мая.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — говорится в поздравительной телеграмме.

  • Башар Асад и Владимир Путин
  • Reuters
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev

Прошедшее в Сирии голосование прокомментировал и МИД России. Ведомство рассматривает выборы как «суверенное дело САР» и «важный шаг на пути укрепления её внутренней стабильности».

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«В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов ещё до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью её дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время выборов в Сирии присутствовали наблюдатели из нескольких стран, в том числе российская делегация, включавшая сенаторов, депутатов Госдумы и членов Общественной палаты.

Напомним, ещё в марте главы МИД стран Западной Европы и США обнародовали заявление, в котором выступили против проведения в Сирии президентских выборов в 2021 году.

Заявление было распространено от имени госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Италии — Хайко Мааса и Луиджи Ди Майо.

Старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников напомнил в комментарии RT, что коллективный Запад не признал и результаты президентских выборов 2014 года в Сирии.

«Ничего нового в таком подходе нет. Выборы в САР легитимны, поскольку прошли в соответствии с Конституцией республики. Фигура Башара Асада не устраивает западные правительства, но они не предлагают никакой альтернативы. Среди оппозиции и повстанцев нет ни одного значимого политического деятеля, который мог бы возглавить страну в такой трудный период», — пояснил Сотников.

По его словам, правительству Асада удаётся поддерживать в стране относительную стабильность.

«Если этот порядок будет нарушен, никто не даст гарантий, что к власти в Сирии не придут террористы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.

«Страны Запада выступили против выборов в Сирии, потому что прекрасно понимали, что на них одержит победу Башар Асад. При этом оппозиционные силы можно сравнить с лоскутным одеялом, которое состоит из отдельных кусочков. Они между собой договориться не могут. Сегодня только Асад может возглавить работу по восстановлению Сирии», — отметил эксперт в комментарии RT.

  • Мирная жизнь в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Anas Alkharboutli

 

«Устали от хаоса»

 

О победе Башара Асада на выборах президента Сирии накануне объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

На пресс-конференции он сообщил, что действующий лидер набрал 13 540 860 голосов, что составляет 95,1% от общего числа явившихся на участки избирателей. Всего правом голоса в САР и за рубежом обладают 18 107 109 человек. Явка на выборах составила 78,64%: свою волю на выборах выразили 14 239 140 сирийцев.

На территории республики работали 12 тысяч избирательных участков. Кроме того, 46 участков были открыты в диппредставительствах Сирии за рубежом.

Конкурентами Асада на выборах были экс-депутат парламента от социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Политики набрали 1,5 и 3,3% голосов соответственно.

  • Президентские выборы в Сирии
  • © REUTERS/Yamam al Shaar

Сам Башар Асад и его супруга проголосовали на избирательном участке в городе Дума.

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«Сирия совсем не такая, какой они пытались её выставить: город против города, одно религиозное движение против другого, гражданская война. Сегодня в Думе мы доказываем, что сирийский народ един», — приводит агентство Reuters слова Асада, сказанные в Думе.

Из-за высокой явки власти приняли решение продлить время голосования на несколько часов — участки закрылись только в полночь.

Обращаясь к своим критикам, Асад заявил, что их «мнение ничего не стоит» и сирийцы чётко обозначили свой настрой, показав высокую явку.

По словам Владимира Сотникова, высокая явка действительно является важным показателем настроений в стране.

«Сирийцы устали от войны, хаоса и нестабильности. Поэтому они воспринимают выборы как залог нормализации обстановки», — пояснил эксперт.

При этом часть страны не принимала участия в голосовании. В северо-восточных районах САР, находящихся под контролем курдских формирований и США, на время выборов были закрыты переходы на подконтрольные Дамаску территории, чтобы население не могло попасть на избирательные участки.

  • Боевики ИГ в Сирии
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

Не проводилось голосование и в провинции Идлиб. Напомним, по итогам переговоров в Астане (прежнее название Нур-Султана. — RT), в которых приняли участие Россия, Турция, Иран и представители сирийской оппозиции, было решено превратить Идлиб в зону деэскалации. За ситуацией в этом районе следит Турция.

Как пояснил Владимир Вавилов, сейчас правительство Асада контролирует порядка 70% территорий страны.

«Это соотношение будет расти в пользу Дамаска со временем. Процесс реинтеграции будет продолжаться при помощи России», — прогнозирует эксперт.

Роль Москвы

 

Напомним, сирийский конфликт начался в 2011 году на фоне «арабской весны», прокатившейся по всему региону. В Сирии протесты быстро переросли в кровопролитные столкновения. Оппозиция сформировала вооружённые отряды, наиболее крупным из которых стала Свободная сирийская армия (ССА).

В условиях хаоса и гражданской войны в стране активизировались и террористические структуры. Из ответвлений «Аль-Каиды»* сформировались «Джабхат ан-Нусра»** и «Исламское государство»***.

Боевики ИГ начали активное наступление в Ираке и Сирии и смогли взять под свой контроль такие крупные города, как иракский Мосул и сирийская Ракка.

  • ВСК РФ в Сирии
  • © mil.ru

Экспансия террористов встревожила весь мир. В августе 2014 года США возглавили операцию против ИГ в регионе. При этом Вашингтон не согласовал свои действия с властями Сирии.

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Ситуация продолжила ухудшаться, и в сентябре 2015 года Дамаск обратился к Москве за поддержкой. Согласованная операция началась уже 30 сентября: ВКС России наносили удары по объектам террористов, вылетая с авиабазы Хмеймим. Кампания увенчалась успехом: к концу 2017 года от террористов была освобождена почти вся территория САР.

Эксперты прогнозируют укрепление стабильности в Сирии в обозримой перспективе.

«В будущем вся сирийская территория будет объединена под началом Дамаска, САР станет самодостаточным и независимым государством. Ключевой фактор в этом процессе — участие России, которая помогает Сирии вернуться в русло нормальной жизни. Помогают и другие дружественные республике государства», — отметил Владимир Сотников.

Это мнение разделяет и Александр Вавилов. Однако, по его словам, говорить о нормализации обстановки в Сирии пока преждевременно, поскольку в стране всё ещё есть ряд нерешённых проблем.

«В частности, до сих пор не одобрена новая Конституция. Однако при помощи внешних партнёров Сирия всё же вернётся со временем к нормальной жизни. Особую роль играет поддержка России. Если бы не Москва, Сирию бы ждала полная катастрофа. На момент начала российской операции в САР Дамаск контролировал только 30% страны. Так что без участия России подобные позитивные подвижки и текущая стабилизация были бы невозможны», — подытожил Вавилов.

 

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 *** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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