«Внутриполитический аспект»: как Франция наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке

Президент Франции заявил, что республика разместила части своего спецназа на Ближнем Востоке для борьбы с «Исламским государством»*. Ранее Эммануэль Макрон также сообщил, что атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен в этот регион для поддержки военных операций Парижа. По мнению экспертов, увеличивая военный контингент на Ближнем Востоке, глава Пятой республики пытается отвлечь общественное внимание от внутренних проблем. С точки зрения аналитиков, рост численности французских солдат и военной техники вряд ли будет способствовать стабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о размещении на Ближнем Востоке частей спецназа, предназначенных для борьбы с ИГИЛ, которую продолжает вести Париж.

«Мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», — написал Макрон в своём Twitter.

Ранее, выступая перед военнослужащими на базе ВВС в районе Орлеана, глава Пятой республики сообщил, что атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток с целью поддержки военных операций Парижа. По словам президента, авианосец будут сопровождать корабли из Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.

Кроме того, накануне в Минобороны США заявили, что около 200 французских военнослужащих, дислоцирующихся в Багдаде, возобновили свою миссию, которая недавно была прервана.

Внутриполитический мотив

Эксперты обращают внимание на то, что информация об укреплении позиций Франции на Ближнем Востоке начала активно поступать из Парижа после очередной волны масштабных манифестаций, охвативших страну.

Массовые демонстрации в Париже, 16 января 20120 года

AFP

© Thomas SAMSON

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, «внутриполитический аспект сейчас сильно тяготит Эммануэля Макрона», и это отчасти побудило его «продемонстрировать мощь Франции» и переключить внимание общественности с внутренних проблем на международные вопросы.

«Возможно, лидеру республики это удастся, поскольку французская общественность достаточно легко и быстро реагирует на внешние политические события», — утверждает Оленченко.

Аналитик также напомнил, что присутствие на Ближнем Востоке — традиционная тема для французов, поскольку в прошлом республика «имела колоссальное влияние на Ливан и Сирию».

«Макрон надеется, что население воспримет его шаги как возвращение к былому величию и историческим корням», — пояснил аналитик.

«Самостоятельность в принятии решений»

При этом эксперты указывают на то, что наращивание французского контингента на Ближнем Востоке нельзя рассматривать в отрыве от того, что сейчас происходит в зоне Персидского залива.

Также по теме «Европа способна отстаивать свои интересы»: могут ли США и Франция начать торговую войну Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр пообещал ввести санкции против Соединённых Штатов, если они попытаются...

Напомним, что обстановка в этом регионе обострилась после убийства Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Президент США Дональд Трамп считает, что таким образом Вашингтон якобы предотвратил дестабилизацию обстановки в регионе и многие насильственные акции.

Однако Париж оценил ситуацию в ином ключе. Сразу же после инцидента по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Оба лидера выразили озабоченность в связи с убийством Сулеймани.

«Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — сообщила пресс-служба Кремля.

Позицию Парижа относительно инцидента обозначила и госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален в интервью радиостанции RTL. По её словам, эскалация напряжённости на Ближнем Востоке негативно отразится на деятельности международной коалиции против ИГ и решении ядерной проблемы. Как подчеркнула Моншален, Париж заинтересован в действиях, направленных на стабилизацию обстановки в регионе.

«Это позитивный фактор. Париж возвращается к реализации своих собственных национальных интересов в этом регионе, пока всё же при взаимодействии с Вашингтоном как со своим союзником, но более самостоятельно», — отметил в разговоре с RT доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в мире происходит «трансформация системы международных отношений» и на примере ситуации с Ближним Востоком это видно «наиболее ярко».

«Постепенно однополярный мир, где США стоят во главе глобальных процессов, уходит в историю. В рамках этого, с одной стороны, увеличивается геополитическое значение Востока, а с другой — страны Европы, включая в первую очередь Францию, постепенно снова начинают проявлять активность в этих мировых политических процессах и самостоятельность в принятии решений», — подчеркнул эксперт.

«Чревато усилением военной напряжённости»

При этом, однако, политологи считают, что увеличение французского военного контингента на Ближнем Востоке вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в регионе.

Также по теме «Разыграть сценарий хаоса»: зачем США перебрасывают военный контингент в Кувейт США перебрасывают свыше 4 тыс. военнослужащих в Кувейт из-за роста напряжённости в Ближневосточном регионе после убийства иранского...

По словам Владимира Аваткова, стремление западных стран усилить свои позиции на Ближнем Востоке и, в частности, во Франции «может расширить поле эскалации в регионе».

«Наращивание военного присутствия — это в целом негативный фактор для региона, который сейчас пытается найти новый баланс после того, как здесь из-за политики Запада разгорелся конфликт. Любое дополнительное расширение и присутствие других государств здесь может только дестабилизировать ситуацию, — заявил аналитик.

Напомним, что ранее Россия выступила с предложением создать региональную систему безопасности.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединённые Штаты, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства», — отмечал Владимир Путин.

Министерство обороны Франции

AFP

© Thomas SAMSON

Владимир Оленченко полагает, что наращивание военной мощи Франции явно не пойдёт на пользу Ближневосточному региону.

«Вместо увеличения своего контингента Парижу стоило бы поддержать инициативу России относительно создания организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива», — отметил он, подчеркнув, что «насыщение региона вооружёнными силами чревато усилением военной напряжённости».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.