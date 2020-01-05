«Разыграть сценарий хаоса»: зачем США перебрасывают военный контингент в Кувейт

США перебрасывают свыше 4 тыс. военнослужащих в Кувейт из-за роста напряжённости в Ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона подполковника Майка Бернса. Аналитики отмечают, что Кувейт — выгодная точка для дислокации сразу по нескольким параметрам. Однако истинная цель Трампа в данном случае — оказать политическое давление на Иран, полагают эксперты. По их мнению, США меняют конфигурацию военного присутствия в Ближневосточном регионе, чтобы затем попытаться разыграть сценарий управляемого или неуправляемого хаоса.

Соединённые Штаты перебрасывают 4,2 тыс. военных в Кувейт из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США подполковника Майка Бернса.

Отмечается, что 3,5 тыс. солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, которая расквартирована в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), в ближайшее время присоединятся к 700 американским военнослужащим, отправленным в Кувейт ранее на этой неделе.

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Как уточняет агентство, этот шаг со стороны Пентагона вызван «растущей напряжённостью после убийства Соединёнными Штатами высокопоставленного иранского генерала».

Напомним, Вашингтон нанёс ракетный удар в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада. В результате нападения погибли иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек, которые их сопровождали.

В Пентагоне подтвердили эту информацию, заявив, что решение об атаке принял лично глава Белого дома. Как отметили в американском Минобороны, такой шаг был направлен «на сдерживание будущих иранских планов нападения», поскольку Вашингтон считает КСИР террористической организацией. При этом свои действия Пентагон обосновал необходимостью экстерриториальной защиты американского персонала.

Власти США обвиняют генерала Сулеймани в причастности к нападениям на военных и дипломатов Соединённых Штатов. В Вашингтоне считают, что именно он стоит за организацией беспорядков в Багдаде, которые привели к атакам на американское посольство, однако никаких доказательств вины иранского генерала Белый дом до сих пор не привёл. Тегеран же категорически отвергает подобные претензии.

Здание Министерства обороны США

AFP

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Отношения между Ираном и США обострились в сентябре после нападения беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в результате чего объёмы нефтедобычи в королевстве сократились почти вдвое. Вернуться к прежним показателям удалось только через пару недель. Вашингтон обвинил в этих атаках Тегеран, несмотря на то что ответственность за них взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны исламской республики Амир Хатами, в свою очередь, отверг все обвинения.

Игра на повышение

Эксперты напоминают, что Кувейт, куда США перебрасывают сейчас дополнительный военный контингент, граничит с Саудовской Аравией и Ираком. Кроме того, у этой страны есть морская граница с Ираном. По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Дональд Трамп «стягивает военные силы США ближе к Ирану», чтобы усилить давление на него. По мнению аналитика, Пентагон преследовал ту же цель, отправив в ноябре солдат в Саудовскую Аравию. Об этом говорилось в опубликованном на сайте Белого дома письме Дональда Трампа в адрес спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Также по теме «Продемонстрировать вовлечённость»: зачем США наращивают военное присутствие в Саудовской Аравии Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона увеличить численность военного контингента в Саудовской Аравии и развернуть там новые...

«Первая часть этих войск уже прибыла в Саудовскую Аравию, оставшиеся силы будут развёрнуты в ближайшие несколько недель. Вместе с дополнительным контингентом общее число военнослужащих ВС США в Королевстве Саудовская Аравия составит приблизительно 3 тыс. человек», — говорилось в сообщении главы Белого дома.

Кроме того, Трамп указал, что в королевство отправят ракетные и радиолокационные системы, воздушное экспедиционное крыло, а также две эскадрильи истребителей. Все эти меры президент США объяснил намерением противодействовать Ирану.

«В целях успокоения наших партнёров, сдерживания дальнейших провокаций со стороны Ирана и укрепления регионального оборонительного потенциала было приказано развернуть на Ближнем Востоке дополнительный контингент Вооружённых сил США... Они останутся в Саудовской Аравии до тех пор, пока их присутствие не перестанет быть необходимым для указанных выше целей», — подчёркивалось в письме.

В российском МИД отметили тогда, что усиление военного присутствия в СА ведёт к «нагнетанию напряжённости» в регионе Персидского залива. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов.

Аналитики также напоминают, что США не спешат выводить свои войска и из Сирии. По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, общая тенденция последних шагов Белого дома — «увеличение военного контингента на Ближнем Востоке».

Дональд Трамп на американской военной базе в Ираке

Reuters

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Стоит отметить, что в середине декабря президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний. При этом ранее американская сторона заявляла, что в восточной части САР присутствуют лишь около 500 военнослужащих. По словам главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, в ближайшее время ожидается, что они возобновят операцию Соединённых Штатов против «Исламского государства»*.

«Расчистить пространство»

По мнению Дмитрия Евстафьева, Вашингтон далеко не случайно выбрал Кувейт для наращивания своего военного контингента в регионе. По его словам, «это вполне логичная точка для концентрации сил и средств в случае некой военной опции» против Ирана.

«Американская сторона избрала именно Кувейт для дислокации своих военных, поскольку из этой страны легче всего эвакуироваться. Кроме того, это довольно интересное место с точки зрения логистики, отсюда достаточно легко перебрасывать войска в Ирак и Саудовскую Аравию, а также нацеливать вооружения на некоторые прибрежные районы Ирана», — отметил Евстафьев в разговоре с RT.

Однако, с точки зрения Константина Блохина, основной мотив американцев в данном случае — всё-таки политическое давление на Иран. По его словам, Трамп таким образом рассчитывает склонить руководство ИРИ к переговорам.

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«Трамп пытается продемонстрировать, что он — Верховный главнокомандующий. Американский лидер хочет показать: хотя на Ближнем Востоке усилились позиции России, Турции, Ирана и Сирии, Соединённые Штаты не стоит списывать со счетов», — констатировал аналитик.

К тому же, по его мнению, Вашингтону важно сохранить имидж гаранта безопасности для своих союзников, «иначе они могут поднять вопрос, а нужен ли им такой защитник».

«США демонстрируют решимость защищать своих союзников от Ирана. Однако надо понимать, что около 4,5 тыс. американских военных для исламской республики — это несущественная цифра», — отметил Блохин.

Впрочем, даже такое увеличение американского контингента в Кувейте может ещё больше обострить ситуацию в Персидском заливе, полагает аналитик.

«На Ближнем Востоке поднимется уровень нестабильности и неопределённости. Этот регион всё больше будет напоминать пороховую бочку. Однако на данном этапе война не нужна ни Ирану, ни США», — подчеркнул Блохин.

Деловой район Тегерана

globallookpress.com

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Блохин также указал на то, что наращивание американского контингента в Кувейте для США сейчас «как нельзя кстати», поскольку парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства после того, как на территории республики в результате американского удара был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

«Скорее всего, теперь к 4,2 тыс. американских солдат добавятся ещё и те военные, которые сейчас находятся на территории иракской республики», — пояснил эксперт.

Дмитрий Евстафьев, в свою очередь, утверждает, что последние действия Вашингтона говорят о желании США «переконфигурировать своё военное присутствие на Ближнем Востоке».

«Трамп занимается достаточно сложными манёврами, при которых он где-то выводит войска, где-то, наоборот, усиливает присутствие. Тем самым он всё же наращивает численность военных США на Ближнем Востоке именно там, где считает необходимым. Это важно для американской стороны, поскольку Соединённые Штаты не могут полностью уйти из этого региона, но хотят расчистить пространство для того, чтобы в перспективе разыграть там сценарий управляемого или неуправляемого хаоса», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.