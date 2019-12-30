В Госдепе пообещали усилить санкционное давление на Иран в 2020 году

Вашингтон продолжит усиливать санкционное давление на Тегеран в 2020 году для ослабления иранской экономики и снижения возможных угроз, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

«Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет слабеть далее, особенно по мере того, как наши санкции будут усиливаться в 2020 году и мы ещё больше осложним ситуацию в экономике Ирана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее новый иранский посол в Москве Казем Джалали призвал Россию вместе бороться с «экономическим терроризмом» США.

11 декабря комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможном признании России «спонсором терроризма» и введении против неё экономических санкций, наряду с Ираном, КНДР, Сирией и Суданом.