Более 200 погибших и тысячи раненых: что известно об обострении палестино-израильского конфликта

Жертвами ракетных обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа стали более 200 человек, ещё более 6,5 тыс. получили ранения. Об этом сообщили в посольстве Палестины в Москве. В свою очередь, в Минздраве Израиля заявили о десяти погибших и сотнях раненых жителей. Стороны продолжают обмениваться ударами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конфликт может представлять опасность для других стран в случае его бесконтрольного разрастания.

Более 200 человек погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Самые последние данные, которые мы получили буквально час назад, говорят о том, что сейчас мы имеем 218 убитых палестинцев и 6504 раненых», — цитирует его РИА Новости.

Согласно данным посольства, более 90% погибших и пострадавших — мирные жители.

В свою очередь в Израиле накануне заявили, что жертвами ракетных обстрелов из сектора Газа стали 10 местных жителей.

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«С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни», — цитирует ТАСС главу израильского армейского управления тыла генерала Ури Гордина.

Как сообщили в пресс-службе израильской армии, в ночь на 17 мая из сектора Газа по территории государства было выпущено 60 ракет. Там уточнили, что около десяти ракет упали на территории сектора, ещё десятки ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

При этом в Израиле заявили, что армия обороны страны провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере Газы.

«Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которая использовалась в террористических целях», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильских войск.

Кроме того, в Израиле сообщили об уничтожении субмарины палестинского движения ХАМАС.

«Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу, и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии.

Как рассказала накануне корреспондент RT Пола Слиер, на границе Израиля и сектора Газа с небольшими интервалами были слышны звуки взрывов — израильская артиллерия вела обстрел сектора Газа.

«Его территория начинается неподалёку отсюда, у меня за спиной — чуть дальше в той стороне. Израильские военные запрещают нам приближаться к ней ближе. Территорию у меня за спиной они объявили закрытой военной зоной. Она практически безлюдна», — сообщила она.

По словам Слиер, южные израильские населённые пункты Ашкелон и Ашдод полностью закрыты, там находились только израильские военнослужащие, которых мобилизовали для урегулирования ситуации.

«Также здесь периодически раздаётся звук сирен — это сигнал о том, что ракеты, выпущенные с территории сектора Газа, упали на израильской земле. Ситуация здесь крайне напряжённая. Мы вновь слышим звуки артобстрела. Пока что нет никаких намёков на снижение интенсивности боевых действий ни с одной из сторон конфликта», — рассказала она.

Пола Слиер

Корреспондент RT Arabic поговорил с жителями Газы, чьи дома были разрушены в ночь с 15 на 16 мая.

«Дети спали и вдруг раздался взрыв. Мы с женой были потрясены. Авиаудар был очень сильный», — рассказал один из них.

По его словам, мирные жители помогают силам гражданской обороны вытаскивать людей из-под завалов.

Напомним, эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая, когда тысячи мусульман пришли в мечеть Аль-Акса отметить последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Израильская полиция применила силу в отношении верующих, которые, по мнению силовиков, начали устраивать беспорядки после молитвы. Одной из причин беспорядков могло стать решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

10 мая группировка ХАМАС потребовала от израильских военных покинуть окрестности мечети Аль-Акса и район Шейх-Джаррах. После истечения срока ультиматума стороны перешли к обстрелам.

Reuters

© Mohammed Salem

Эскалацию насилия в регионе осудили многие мировые политики, призвав стороны к мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конфликт может представлять опасность для других стран в случае его бесконтрольного разрастания.

Представитель Кремля напомнил, что ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, он — смежный с Россией.

«Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что «очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария».

«Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии «квартета»… с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами», — отметил он.

Также по теме «Немедленное прекращение насилия»: МИД РФ призвал Израиль и Палестину остановить взаимные ракетные обстрелы В МИД РФ призвали к немедленному прекращению ударов по гражданским объектам на израильской и палестинской территории, которые...

Как отмечал ранее президент Владимир Путин, палестино-израильский конфликт происходит в непосредственной близости от российских границ и «напрямую затрагивает интересы безопасности» России.

Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва осуждает удары по жилым кварталам.

«И конечно, совершенно недопустимые удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена», — заявил министр.

В Евросоюзе также призвали стороны к немедленному прекращению эскалации, назвав основной задачей предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения.

О необходимости решения конфликта путём переговоров заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, отметив, что сложившаяся ситуация может привести к началу кризиса в области безопасности и в гуманитарной сфере.

«В результате боевых действий создаётся риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности», — цитирует его ТАСС.