Израиль заявил о запуске 60 ракет из сектора Газа за ночь

Из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет, сообщила армейская пресс-служба.

«По состоянию на 07:00 с 19:00 вчерашнего вечера было зафиксировано около 60 ракетных запусков с территории сектора Газа по израильской территории. Около десяти ракет упало на территории сектора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, десятки ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.