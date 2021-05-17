Израиль заявил о запуске 60 ракет из сектора Газа за ночь

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Из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет, сообщила армейская пресс-служба.
Израиль заявил о запуске 60 ракет из сектора Газа за ночь
  • Reuters
  • © Amir Cohen

«По состоянию на 07:00 с 19:00 вчерашнего вечера было зафиксировано около 60 ракетных запусков с территории сектора Газа по израильской территории. Около десяти ракет упало на территории сектора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, десятки ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.

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