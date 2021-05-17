Израиль заявил о запуске 60 ракет из сектора Газа за ночь
- Reuters
- © Amir Cohen
«По состоянию на 07:00 с 19:00 вчерашнего вечера было зафиксировано около 60 ракетных запусков с территории сектора Газа по израильской территории. Около десяти ракет упало на территории сектора», — говорится в сообщении.
Как отмечается, десятки ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол».
Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.