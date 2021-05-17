В Израиле сообщили о новых ударах по военным объектам ХАМАС в Газе

Короткая ссылка
Израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа, говорится в сообщении сил обороны Израиля.
В Израиле сообщили о новых ударах по военным объектам ХАМАС в Газе
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 км системы туннелей», — говорится в Twitter.

16 мая истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС на юге сектора Газа.

В результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа погиб 181 человек, ещё 1225 жителей получили ранения.

В Израиле в результате обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.

В МИД России предложили провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить