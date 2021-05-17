В Израиле сообщили о новых ударах по военным объектам ХАМАС в Газе

Израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа, говорится в сообщении сил обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 км системы туннелей», — говорится в Twitter.

16 мая истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС на юге сектора Газа.

В результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа погиб 181 человек, ещё 1225 жителей получили ранения.

В Израиле в результате обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.

В МИД России предложили провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в Москве.