В Израиле рассказали о нанесении ударов по объектам ХАМАС

В израильской армии сообщили, что «истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа».

Отмечается, что «в тоннеле находилось военное оборудование».

«Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которая использовалась в террористических целях», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильских войск.

Ранее глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.