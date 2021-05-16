В Израиле рассказали о нанесении ударов по объектам ХАМАС
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Отмечается, что «в тоннеле находилось военное оборудование».
«Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которая использовалась в террористических целях», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильских войск.
Ранее глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.