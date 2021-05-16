В МИД предложили провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в России

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.

«В силе остаётся наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что российская сторона решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине.

Он призвал к немедленному прекращению вооружённой конфронтации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.

Глава МИД Китая Ван И призвал Израиль проявить сдержанность и прекратить снос домов и выселение палестинцев, а Палестину — избегать шагов, ведущих к эскалации.