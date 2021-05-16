В МИД предложили провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в России

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.
В МИД предложили провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в России
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«В силе остаётся наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что российская сторона решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине.

Он призвал к немедленному прекращению вооружённой конфронтации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.

Глава МИД Китая Ван И призвал Израиль проявить сдержанность и прекратить снос домов и выселение палестинцев, а Палестину — избегать шагов, ведущих к эскалации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить