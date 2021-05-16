Палестину и Израиль призвали провести прямые переговоры в Китае

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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совета Безопасности ООН пригласил представителей Палестины и Израиля провести прямые переговоры в Китае.
Палестину и Израиль призвали провести прямые переговоры в Китае
  • Reuters

«Мы вновь подтверждаем своё предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Ван И отметил, что Пекин призывает Израиль проявить сдержанность и прекратить снос домов и выселение палестинцев. Также Китай призвал Палестину избегать шагов, ведущих к эскалации.

Глава МИД Китая добавил, что в Пекине призывают США продемонстрировать свою ответственность и поддержать Совбез ООН «в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.

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