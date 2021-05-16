Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.

«В результате боевых действий создаётся риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш предупредил, что это может привести к началу неконтролируемого кризиса в области безопасности и в гуманитарной сфере.

По его словам, боевые действия привели к множеству смертей, безмерным страданиям и критическому ущербу для инфраструктуры.

«Единственный путь вперёд — это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, притом что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — отметил Генсек ООН.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель созвал на 18 мая экстренную онлайн-встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта.