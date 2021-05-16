Главы МИД ЕС обсудят обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Глава евродипломатии Жозеп Боррель созвал во вторник, 18 мая, экстренную онлайн-встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта.

«В связи с продолжающейся эскалацией между Израилем и Палестиной и недопустимым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС», — написал он в Twitter.

Боррель добавил, что главы МИД Евросоюза обсудят совместные шаги для помощи в деэскалации в регионе.

Ранее стало известно, что не менее 174 человек погибли и более 1,2 тыс. пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа.