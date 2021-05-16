Число погибших от обстрелов Израиля в секторе Газа возросло до 174

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Не менее 174 человек погибли в результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины в анклаве.
Число погибших от обстрелов Израиля в секторе Газа возросло до 174
  • Reuters

В частности, в результате последних ночных обстрелов были убиты 15 человек, десятки получили ранения.

Всего пострадали более 1,2 тыс. жителей анклава.

Среди погибших числятся 47 несовершеннолетних и 29 женщин.

Армия Израиля за минувшую ночь нанесла ракетные удары по офисам и домам членов ХАМАС в секторе Газа, в том числе по дому главы политбюро организации.

15 мая один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного удара из сектора Газа.

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