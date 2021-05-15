Египет направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Газы

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Египет направил машины скорой помощи для перевозки раненых из сектора Газа, сообщили в посольстве Палестины в Каире.
Египет направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Газы
  • Reuters

«Посольство Палестины в Египте информирует о прибытии десяти египетских машин скорой помощи для транспортировки пострадавших... и их лечения в египетских больницах», — говорится в заявлении в Facebook.

Посол Палестины в Египте Дияб аль-Люх поблагодарил египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси за оказанную помощь.

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении удара по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Минздрава Палестины заявил, что с момента обострения конфликта с Израилем в результате обстрелов погибли 126 жителей сектора Газа, 950 человек получили ранения.

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