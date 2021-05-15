Израиль нанёс удар по объекту военной разведки ХАМАС

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RT
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа. Соответствующая атака, по заявлению израильских военных, была совершена в ответ на выпущенные из анклава 2 тыс. ракет.
Израиль нанёс удар по объекту военной разведки ХАМАС
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«В ответ на 2 тыс. выпущенных из Газы по Израилю ракет ночью мы нанесли удар по объекту военной разведки», — говорится в заявлении в Twitter.

Кроме того, в Израиле заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе, а также сообщили об ударе по одному из филиалов банка ХАМАС и атаке на ВМС ХАМАС.

В военном крыле палестинского движения ХАМАС, в свою очередь, сообщили, что с помощью беспилотника нанесли удар по химзаводу в Израиле.

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