Израиль нанёс удар по филиалу банка ХАМАС в секторе Газа

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Израильская авиация нанесла удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС.
Израиль нанёс удар по филиалу банка ХАМАС в секторе Газа
  • Reuters

Об этом пресс-служба армии Израиля сообщила на своей странице в Twitter.

«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС», — говорится в заявлении.

По сообщению израильской стороны, данный удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС.

Ранее военные Израиля заявили о нанесении удара по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.

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