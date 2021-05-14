Израиль нанёс удар по филиалу банка ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС.

Об этом пресс-служба армии Израиля сообщила на своей странице в Twitter.

«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС», — говорится в заявлении.

По сообщению израильской стороны, данный удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС.

Ранее военные Израиля заявили о нанесении удара по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.