Израиль нанёс удар по филиалу банка ХАМАС в секторе Газа
- Reuters
Об этом пресс-служба армии Израиля сообщила на своей странице в Twitter.
«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС», — говорится в заявлении.
По сообщению израильской стороны, данный удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС.
Ранее военные Израиля заявили о нанесении удара по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.