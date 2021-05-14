Израиль нанёс удары по туннелю ХАМАС

Израильская авиация нанесла удары по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля в Twitter.

לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס שהכיל ציוד צבאי בדרום רצועת עזה. הפיר נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח בשנית כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו בלב האוכלוסייה האזרחית. צה"ל נוקט באמצעי זהירות כדי לצמצם פגיעה באזרחים במהלך פעילותו הצבאית pic.twitter.com/IlPK3ZeO0M — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 14, 2021

Сообщается, что туннель располагался поблизости от невоенных объектов.

По словам военных, это служит доказательством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты рядом с гражданскими.

Армия Израиля уточнила, что приняла меры предосторожности, чтобы не навредить мирным жителям.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военно-морским силам движения ХАМАС.