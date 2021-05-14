Израиль нанёс удары по туннелю ХАМАС

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Израильская авиация нанесла удары по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.
Израиль нанёс удары по туннелю ХАМАС
  • © РИА Новости / Ахмет Абед

Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля в Twitter.

Сообщается, что туннель располагался поблизости от невоенных объектов.

По словам военных, это служит доказательством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты рядом с гражданскими.

Армия Израиля уточнила, что приняла меры предосторожности, чтобы не навредить мирным жителям.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военно-морским силам движения ХАМАС.

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